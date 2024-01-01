В Перми огнеборцы спасли на пожаре 13 человек Горела квартира на пятом этаже жилого дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Чкалова загорелась квартира, расположенная на пятом этаже в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Во время пожара огнеборцы МЧС спасли 13 человек, в том числе двух детей. Пожарные вывели людей при помощи спасустройств. Во время происшествия никто не погиб, но пострадала женщина.

В ведомстве уточнили, что возгорание на площади 15 кв. м ликвидировали 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку причин и обстоятельств возгорания.

Напомним, ранее в с. Пелым Кочёвского округа Прикамья во время пожара в частном жилом доме сгорел мужчина. Следователи СК устанавливают обстоятельства его гибели и причины произошедшего. По предварительным данным, вечером 26 декабря в деревянном доме произошло возгорание из-за неосторожного обращения с огнём. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

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