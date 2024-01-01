В Перми огнеборцы спасли на пожаре 13 человек
Горела квартира на пятом этаже жилого дома
В Перми на ул. Чкалова загорелась квартира, расположенная на пятом этаже в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Во время пожара огнеборцы МЧС спасли 13 человек, в том числе двух детей. Пожарные вывели людей при помощи спасустройств. Во время происшествия никто не погиб, но пострадала женщина.
В ведомстве уточнили, что возгорание на площади 15 кв. м ликвидировали 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку причин и обстоятельств возгорания.
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