В прикамском селе в Кочёвском округе на пожаре погиб человек Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В с. Пелым Кочёвского округа Прикамья во время пожара в частном жилом доме сгорел мужчина. Сейчас следователи СК устанавливают обстоятельства его гибели и причины произошедшего. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, вечером 26 декабря в деревянном доме в с. Пелым произошло возгорание из-за неосторожного обращения с огнём. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар вспыхнул в частном доме на ул. Центральной. На место вызова приехали 11 огнеборцев и четыре спецмашины. Площадь пожара составила 5 кв. м.

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