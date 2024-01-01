Алёна Бронникова Капремонт дома Пастернака в Прикамье выполнит пермская компания за 9,5 млн рублей Начальная цена снизилась на 9% Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Подрядчиком на выполнение капитального ремонта здания музейного комплекса «Дом Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва (ул. Свободы, 49) стала пермская компания ООО «Пармэнерго». Об этом «Новому компаньону» рассказали в Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Согласно данным сайта госзакупок, участие в аукционе приняли три организации. Предложение по цене «Пармэнерго» оказалось наименьшим — 9,57 млн руб. Таким образом, начальная цена снизилась на 9%.

Подрядчик должен приступить к работам 31 декабря и завершить их к 6 сентября 2025 года. За это время в здании необходимо заменить утеплитель чердачного перекрытия, трубопроводы и радиаторы отопления, отремонтировать отмостку и примыкающую часть тротуара, повреждённые участки кровли и жалюзийные решётки на слуховых окнах, утеплить пол и наружные стены здания.

В 2024 году «Пармэнерго» также выполнило капремонт помещений цокольного этажа бывшего кинотеатра «Кристалл» в Перми (Комсомольский пр., 53), где сейчас находится Региональный молодёжный центр. С организацией заключили договор на 7,9 млн руб. В ходе торгов цена снизилась почти на 9,5%.

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