Алёна Бронникова На капремонт дома Пастернака в Прикамье власти готовы выделить 10 млн рублей Завершить работы планируется в 2025 году Поделиться Твитнуть

Дом Пастернака

Наталья Овчинникова

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» ищет подрядчика для капитального ремонта здания музейного комплекса «Дом Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва (ул. Свободы, 49) в Прикамье. Электронный аукцион размещён на торговой платформе «Сбербанк-АСТ».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,5 млн руб. Заявки принимаются до 17 декабря, дата подведения итогов — 19 декабря.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен приступить к работам 31 декабря и завершить их к 6 сентября 2025 года. В перечень работ вошли замена утеплителя чердачного перекрытия, трубопроводов и радиаторов отопления, ремонт отмостки и примыкающей части тротуара, повреждённых участков кровли и жалюзийных решёток на слуховых окнах, а также утепление пола и наружных стен здания.

По данным сайта Пермского краеведческого музея, комплекс «Дом Пастернака» — это дом управляющего заводами Саввы Морозова, в котором в 1916 году жил Борис Пастернак. Здание было восстановлено в 2008 году и является одним из трёх посвящённых поэту музеев (два других — в Переделкино и Чистополе).

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