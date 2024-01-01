Александра Пермякова
Власти рассказали, угрожают ли БПЛА жителям Прикамья
По их словам, все прилёты беспилотников отслеживаются
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Власти прокомментировали информацию о возможных прилётах беспилотников (БПЛА) на территорию Прикамья.
Если беспилотники совершают полёты, то власти получают информацию об этом, сказал «Новому компаньону» и.о. главы минтербеза Пермского края Альберт Марданов.
«Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет!" — сказал Марданов «НК». Беседа проходила во время большой пресс-конференции Минтербеза по итогам 2024 года.
В начале недели, напомним, в Прикамье начали появляться сообщения о возможной атаке БПЛА. Сотрудники предприятий получили предупреждения о вероятном прилёте беспилотников.
В минтербезе подтвердили, что информация о возможных прилётах БПЛА действительно поступала, но она не подтвердилась, и угроза атаки снята.
«Мы постараемся не допустить в Перми повторения инцидентов, которые произошли в некоторых соседних регионах», — сказал Марданов.
Напомним, 21 декабря соседняя Казань подверглась массированной атаке беспилотников. Зафиксировано восемь прилётов. Шесть из них — в жилые дома. Никто из людей не пострадал.
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