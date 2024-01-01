Угроза атаки с использованием БПЛА на Пермский край миновала Поделиться Твитнуть

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили сайту perm.aif.ru о том, что угроза нанесения удара с использованием беспилотников (БПЛА) по территории Прикамья миновала.

Сообщения о вероятной атаке БПЛА начали появляться в Перми 23 декабря. На ряд крупных промышленных объектов в Перми и крае поступили предупреждения о возможном прилёте беспилотников. Сотрудники предприятий были направлены на проверку защитных сооружений.

В тот же день появились сведения о том, что медицинским учреждениям региона поступило указание задержать своих сотрудников на рабочем месте до позднего вечера. Это распоряжение было связано с возможными атаками беспилотников.

В минтербезе подтвердили, что информация о возможных прилётах БПЛА действительно поступала, но на данный момент она не подтвердилась, и угроза атаки снята. Также в министерстве напомнили, что в случае обнаружения БПЛА жителям региона необходимо сообщить об этом по телефону 112.

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