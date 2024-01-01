Марина Сизова «Год был сложным» Минтербез Прикамья рассказал о том, каким был 2024-й Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Сизова

«Мы сейчас всей Россией живём в сложное время, но со всеми сложностями нам удаётся справляться», — сказал «Новому компаньону» Альберт Марданов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края. 27 декабря на большой пресс-конференции подводили итоги деятельности Министерства территориальной безопасности и Благотворительного фонда Пермского края «Единый центр поддержки».



«Слово «спасатель» сегодня приобрело, наверное, более широкий смысл, нежели ранее, возросла роль волонтёрских организаций, общественников, — в начале мероприятия зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов поздравил всех сопричастных с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря, и пожелал здоровья, тепла, уюта. — Чтобы наша с вами работа всегда была эффективной, но при этом ситуаций, в которых необходимо задействовать спасательные подразделения, было как можно меньше».





Альберт Марданов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края , поздравил также спасателей с их праздником, а всех жителей Пермского края с наступающим новым годом, пожелал «крепкого здоровья, успеха, благополучия, постоянного совершенствования и развития, не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты».





Марданов отмечает, что год был сложный. «Мы будем только усиливать свою работу, останавливаться на чём-то у нас времени нет, только вперёд», — сказал он «НК».





О чём говорили на подведении итогов — в материале «Нового компаньона».





О беспилотниках





«Если беспилотники совершают полёты, мы получаем информацию об этом. Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет! — сказал Альберт Марданов «Новому компаньону». — Мы отслеживаем все полёты беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляются с западных границ нашей страны. В основном, летят оттуда».





Сообщения о вероятной атаке БПЛА начали появляться в Перми, напомним, 23 декабря. Предупреждения о возможном прилёте получили ряд крупных промышленных предприятия края. Их сотрудники были направлены на проверку защитных сооружений.





В тот же день появились сведения о том, что медучреждениям поступило указание на всякий случай допоздна задержать своих сотрудников на рабочих местах.





В минтербезе подтвердили, что информация о возможных прилётах БПЛА действительно поступала, но она не подтвердилась, и угроза атаки снята.





«У нас есть определённые механизмы защиты, поэтому главное — сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Но при этом необходимо быть бдительными. Это очень важно, — акцентирует Марданов. — Мы постараемся не допустить в Перми повторения инцидентов, которые произошли в некоторых соседних регионах».





По его словам, совещания по безопасности проводятся на регулярной основе.





«Мы встречаемся с промышленными объединениями и организациями. Также сотрудничаем с правоохранительными органами, включая управление Федеральной службы безопасности, Главное управление внутренних дел России по Пермскому краю, Росгвардию и другие службы, отвечающие за безопасность жителей региона. На этих встречах обсуждаются как оперативные меры предотвращения последствий, так и возможность недопущения перелётов беспилотников на нашу территорию», — рассказал он.





О пьяных водителях





Снижение количества ДТП по вине пьяных водителей на 10,9% и раненых в таких ДТП на 17,4% в Минтербезе объясняют и тем, что с этого года начали выплачивать по 5 тыс. руб. за информирование полиции о «пьяных водителях».





На сегодня поступило 26 заявлений, 16 человек уже получили выплаты.





«Когда человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он рискует не только своей жизнью, которой, вероятно, он не придаёт значения, но и, что ещё хуже, жизнями окружающих, — говорит Марданов. — Мы не можем допустить такого развития событий. И прилагаем все усилия, чтобы снизить количество подобных правонарушений, а если это возможно, то и полностью искоренить «пьяную езду».





О работе с иностранными гражданами





Многофункциональным миграционным центром за 11 месяцев принято 14 684 заявления иностранных граждан на оформление и переоформление патентов (+1,2%), проведено 25 546 медицинских освидетельствований иностранных граждан (+7%).





В бюджет Пермского края от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, поступило 516,4 млн руб. (+11,8%).





В планах на 2025 год:

1. Проведение медицинских осмотров водителей дистанционным способом;

2. Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению

оружием и исполнению обязанности частного охранника.

3. Запуск организованного ввоза иностранных граждан из Дальнего зарубежья.





Пилотный проект по привлечению иностранных работников из Дальнего зарубежья — Китая, Кореи, Индии и др. стран — будет запущен в 2025 году.





Альберт Марданов:





— Это новое направление в нашей работе, и мы считаем, что оно поможет нам решить проблему нехватки рабочей силы на наших строительных объектах. Как вы знаете, у нас есть множество проектов в сфере строительства, таких как гостиницы, школы и медицинские учреждения. Подрядчики, которые работают над этими проектами, часто сталкиваются с проблемой нехватки рабочей силы. Однако благодаря нашему пилотному проекту, который, как мы планируем, будет запущен в первом квартале следующего года, мы сможем привлекать квалифицированных рабочих из других стран для работы на наших объектах. Мы будем привлекать высококвалифицированных специалистов (ВКС). Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата. Мы упростим процедуру их привлечения, и эта работа будет проводиться в рамках сотрудничества с МВД России. На данный момент мы оцениваем минимальную потребность в рабочей силе примерно в 32 тыс. человек.





О борьбе с киберпреступностью









Киберпреступность сегодня составляет 43,8% от всего объёма преступлений. За 11 месяцев совершено 17 794 преступления (+27,8%), у жителей края похищено 2,5 млрд руб. В целом же в России в текущем году мошенники похитили у граждан 200 млрд руб.

Кибермошенники сегодня всё больше переключаются со старшего поколения на молодёжь.



«Проводится совместная работа с Центробанком и правоохранительными органами по организации профилактики и предотвращению преступлений, — отмечает Марданов.





О детской преступности





В Минтербезе говорят о снижении в этом году детской преступности, в ведомстве приводят такие цифры: количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, сократилось на 26,4%, количество уличных преступлений — на 42,6%, преступность в общественных местах — на 18,8%.





Среди мероприятий, способствующих снижению: ежегодные субсидии на проект «На пути героя» — профильных смен в детских лагерях для трудных подростков (3,6 млн руб. ежегодно). Более 3,5 тыс. детей принимают участие, в том числе, стоящих на учёте в ОВД.





Поддержка выездной интерактивной игры «Поезд безопасности» (охват более 2 тыс. детей).





Организация 35 экспертиз информационной продукции в целях защиты детей от информации (по заявкам СУ СК России по Пермскому краю и Прокуратуры Пермского края).

Отработано 195 профилей в соцсетях по маркерам деструктивного поведения, выявлено 133 страницы, содержащих информацию, касающуюся: распространения наркотиков, пропаганды суицидального поведения подростков, незаконного распространения персональных данных, и пр.





Показатель эффективности проведённой работы, по данным Минтербеза, составил 90,9% (из 133 выявленных единиц деструктивной информации заблокировано (зачищено) — 47, в 74 случаях организовано проведение профилактической работы).





О наркоситуации





«На протяжении последних трех лет наркоситуация в Пермском крае в целом достаточно стабильна, — отмечал на подведении итогов Андрей Федюков, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю . — Никаких резких негативных тенденций не наблюдается. Отмечается планомерное снижение случаев отравления наркотическими средствами».





По его словам, за 11 месяцев этого года на территории региона пресечено 3693 преступления, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2023-м — 3741), большая часть которых связана с их незаконным сбытом — 80%, или 2941 преступление.





Выявлено 7 преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, В суд направлено 9 уголовных дел на общую сумму более 24 млн руб.





По словам Федюкова, наркопреступность перекочевала в соцсети и мессенджеры: сведения передаются с их помощью. 2 из 3 преступных деяний (продажа/покупка наркотиков) совершаются через тайники-закладки.





В этом году полиция пресекла деятельность участников 10 интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотических средств на территории Пермского края, 2 из которых являлись структурными звеньями межрегиональной преступной группы.





Всего в суд по материалам сотрудников ОВД направлено 44 уголовных дела в отношении 90 участников организованных групп, занимавшихся сбытом наркотиков посредством ИТ-технологий.

По данным Федюкова, в целом за последние 5 лет в Пермском крае пресечена преступная деятельность 206 организованных групп и 5 преступных сообществ, осуществлявших преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков посредством Интернета.





Один из ярких примеров — пресечение сотрудниками краевого Управления наркоконтроля деятельности преступного сообщества, организаторы которого создали нарколабораторию на территории посёлка Юг Пермского края с производственной мощностью до 10 кг N-метилэфедрона в неделю. Изготавливаемый наркотик сбывался посредством межрегионального интернет-магазина (Virginia). Из незаконного оборота было изъято более 580 кг наркотиков и 180 кг прекурсоров. Уголовное дело в отношении 8 участников преступного сообщества направлено в суд в марте этого года.





Кроме этого, на территории края было возбуждено 8 уголовных дел по фактам склонения лиц к потреблению наркотиков, пятеро — подростки.





Установлено 27 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений. В пяти случаях по фактам культивирования возбуждены уголовные дела.





Выявлено и уничтожено 170 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.





Из незаконного оборота в текущем году сотрудниками полиции изъято более 266 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

К уголовной ответственности привлечено 836 лиц, 53% из которых (или 443 лица) — за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений, уголовное наказание по которым — до 15 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — вплоть до пожизненного.





Наркополицейские постоянно мониторят Интернет, ищут нелегальные интернет-ресурсы, специализирующиеся на продаже запрещённых веществ и прекурсоров.

С начала года полиция заблокировала 450 сайтов по продаже наркотиков.





«В Роскомнадзор направлены запросы на проверку и блокировку 473 интернет-ресурсов, на страницах которых в открытом доступе для общего пользования были размещены изображения и текст, побуждающие интерес к деструктивному поведению, включая несовершеннолетних. Решение о блокировке в связи с наличием противоправного контента было принято в отношении 450 интернет-ресурсов», — отмечает Федюков.





Пронаркотический контент определяется поисковой системой SEUS — спецпрограммой, предназначенной для решения задач, связанных с поиском, мониторингом и анализом информации, размещённой в открытом пространстве социальных сетей.





За 11 месяцев этого года к уголовной ответственности привлечено 10 лиц, не достигших совершеннолетия (в 3 раза меньше результатов прошлого года, когда было привлечено 27 лиц).





118 обращений, касающихся незаконного оборота наркотиков, поступили в ГУВД через Минтербез, от граждан через портал «Управляем вместе».





В 40% случаев информация подтвердилась — либо были возбуждены уголовные дела, либо лица были привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств.

С помощью комплекса «Мобильный криминалист» можно оперативно получить доступ к секретным данным, которые хранятся на устройствах, изъятых у наркоторговцев. Обычно это сведения о местонахождении тайников с наркотиками, переписка между сообщниками, фотографии, имеющие доказательную силу.





За последние 2 года с помощью этого комплекса сотрудники Управления наркоконтроля осмотрели 106 мобильных телефонов и ноутбуков, проверили 165 учётных записей, выявили 214 наркопреступлений.









О пожарах





На территории Пермского края произошли 3 ЧС и 3487 пожаров (-27,17%), 732 человека спасено, 160 человек погибло (-6,43% ).





Противопожарная служба Пермского края (58 ППС ПК с численностью 1725 чел.) самостоятельно прикрывает: 14 муниципальных образований, 738 населённых пунктов, 394 тыс. человек. Краевой службой осуществлено 1088 выездов на пожары, спасен 61 человек, 479 выездов на ликвидацию последствий ДТП, спасено 24 человека.



Более 13 млн руб. запланировали в бюджете на приобретение пожарно-технического вооружения для нужд ГУ МЧС России по Пермскому краю на 2025-2026 годы.



Эксперты предупреждают — впереди новогодние праздники, следует быть бдительными, не допускать пожаров.





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