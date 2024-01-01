Алёна Бронникова Пермские посикунчики вошли в число желанных региональных блюд на новогоднем столе Пирожки из Прикамья уступили только астраханскому судаку Поделиться Твитнуть

Светлана Гонецкая

Сервис путешествий «Туту» провёл опрос среди россиян, какое из региональных блюд им хотелось бы приготовить к новогоднему столу. Пермские посикунчики вошли в топ самых желанных.

По результатам опроса первое место занял астраханский судак — поставить блюдо на праздничный стол готовы 13,7% опрошенных. На втором месте оказались пермские посикунчики — 12,3%. На третьем — кубанская тыквенная каша (12,1%). Менее желаемыми оказались хабаровский расстегай с крабом и креветкой, дальневосточная икра-пятиминутка и дагестанские чуду.

Участие приняли более 1,2 тыс. респондентов. Опрос проводился совместно с соцсетью «Одноклассники», с которой «Туту» запустил кулинарное шоу. В нём зрителям покажут, как готовить блюда национальной кухни разных регионов, в том числе пермские посикунчики с пистиками и черёмухой, черёмуховый кекс и крем-суп и кашу из пистиков.

Ранее сервис на основе исследования поисковых запросов главных «фишек» регионов и городов составил список из 100 столиц России. Пермь была названа столицей посикунчиков.

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