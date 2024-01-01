Алёна Бронникова
Пермские посикунчики вошли в число желанных региональных блюд на новогоднем столе
Пирожки из Прикамья уступили только астраханскому судаку
Сервис путешествий «Туту» провёл опрос среди россиян, какое из региональных блюд им хотелось бы приготовить к новогоднему столу. Пермские посикунчики вошли в топ самых желанных.
По результатам опроса первое место занял астраханский судак — поставить блюдо на праздничный стол готовы 13,7% опрошенных. На втором месте оказались пермские посикунчики — 12,3%. На третьем — кубанская тыквенная каша (12,1%). Менее желаемыми оказались хабаровский расстегай с крабом и креветкой, дальневосточная икра-пятиминутка и дагестанские чуду.
Участие приняли более 1,2 тыс. респондентов. Опрос проводился совместно с соцсетью «Одноклассники», с которой «Туту» запустил кулинарное шоу. В нём зрителям покажут, как готовить блюда национальной кухни разных регионов, в том числе пермские посикунчики с пистиками и черёмухой, черёмуховый кекс и крем-суп и кашу из пистиков.
Ранее сервис на основе исследования поисковых запросов главных «фишек» регионов и городов составил список из 100 столиц России. Пермь была названа столицей посикунчиков.
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