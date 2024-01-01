Алёна Бронникова Пермский край назвали столицей посикунчиков В поисковиках регион и один из его главных символов искали более 2 тысяч раз Поделиться Твитнуть

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Сервис путешествий «Туту.ру» провёл исследование регионов и городов и составил список из 100 столиц России на основе поисковых запросов, связанных с их главными «фишками». Пермский край назван столицей посикунчиков.

«Посекунчики" или "посикунчики"? Вариант ответа зависит от мировоззрения. Уральские пирожки либо были с начинкой и из крупно рубленого мяса, и тогда пишутся через "Е". Либо, как мы подумали, — через "И": когда кусаешь пирожок, из него брызжет горячий бульон. В любом случае получается очень вкусно», — отметили авторы проекта.

Помимо поисковых запросов — как часто город и символ ищут вместе — для составления списка были изучены энциклопедии, архивы, хроники и упоминания в газетах и журналах. Пермь как столицу посикунчиков, по данным сервиса, пользователи набирали в поисковых системах 2774 раза с начала 2024 года.

Москве присвоили звание столицы железнодорожного транспорта, Санкт-Петербургу - кулинарной столицы, а Екатеринбургу - столицы промышленного туризма.

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