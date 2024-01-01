Алёна Бронникова На трассе в Пермском крае в ДТП столкнулись шесть автомобилей Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края

В Пермском крае на территории Лысьвенского городского округа 27 декабря произошло ДТП с участием шести автомобилей. Как уточняют в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на 107-м км автодороги Кунгур—Соликамск.

«Со стороны Соликамска двигался грузовой автомобиль "МАЗ" под управлением водителя 1997 г.р., который не учёл метеорологических условий, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем "Тойота". Это впоследствии спровоцировало массовое ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия один человек получил травмы. Автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что после массовой аварии на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области, в которой погиб водитель грузовика «Ситрак», ещё один участник ДТП, водитель КаМАЗа, потерял ногу. В ГАИ напомниают о необходимости соблюдать ПДД во избежание несчастных случаев.

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