В Пермском крае попавшему в массовое ДТП водителю ампутировали ногу Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Водитель КамАЗа потерял ногу после массового дорожно-транспортного происшествия с участием фур в Пермском крае, сообщили в инспекции труда.

Шофёр 1989 г.р. получил тяжелые множественные травмы и был госпитализирован. Врачам, чтобы спасти жизнь пациента, пришлось ампутировать мужчине ногу. Государственная инспекция труда Пермского края заинтересовалась инцидентом, поскольку водитель КамАЗа во время рейса находился в рабочей командировке. Его работодателем является АО «Федеральный научно-производственный центр «ПО Старт» им. М.В. Проценко. Заместитель руководителя инспекции труда региона Павел Бахтагареев сообщил, что ведомство сформировало комиссию для расследования инцидента, материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Напомним, авария произошла в 16:15 18 декабря на автотрассе Горнозаводск – граница Свердловской области. Грузовой автомобиль «Ситрак» двигался в сторону Горнозаводска. В какой-то момент водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом и ГАЗом. В результате аварии водитель грузовика «Ситрак» скончался.

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