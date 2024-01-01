На трассе в Прикамье при столкновении грузовиков погиб один водитель Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В среду, 18 декабря, в Пермском крае на территории Горнозаводского округа произошло смертельное ДТП. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции.

Авария случилась около 16:15. По автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области в направлении Горнозаводска двигался грузовой автомобиль «Ситрак» под управлением мужчины 1966 г.р. На 13 км водитель допустил занос на спуске и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимися навстречу автомобилями «Камаз» под управлением 35-летнего мужчины и «ГАЗ» с 41-летним водителем за рулём.

Как уточняет ВЕТТА, в результате дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой от полученных травм скончался шофёр «Ситрака», водитель «Камаза» получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

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