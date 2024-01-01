Алёна Бронникова Состав пермского «Молота» покинул нападающий Дмитрий Бойчук Он провёл за Пермь 39 матчей Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По взаимному согласию сторон пермский «Молот» расторг контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«По обоюдному согласию сторон ХК "Молот" покидает нападающий Дмитрий Бойчук. Благодарим Дмитрия за игру в составе нашей команды», — сказано в публикации пресс-службы.

Выступавший ранее за курганское «Зауралье» Бойчук присоединился к «Молоту» в межсезонье. За это время 29-летний форвард провёл 36 матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов за результативность, его показатель полезности составил «+3».

Ранее стало известно, что руководство хоккейного клуба Перми заключило пробный контракт с воспитанником московской школы, нападающим Артёмом Пугачёвым. В рамках OLIMPBET ВХЛ 23-летний форвард провёл 76 матчей, в которых набрал 12 (4+8) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «-3».

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