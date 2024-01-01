Алёна Бронникова Состав пермского «Молота» пополнил ещё один нападающий Пробный контракт заключён с Артёмом Пугачёвым Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Руководство пермского хоккейного клуба «Молот» заключило пробный контракт с воспитанником московской школы, нападающим Артёмом Пугачёвым. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба клуба.

Артём Пугачёв до 2018 года выступал за «Динамо» (Москва), затем перешёл в систему ЦСКА, неоднократно вызывался в расположение юниорской сборной России. В Молодёжной хоккейной лиге играл за «Красную Армию». В рамках чемпионата провёл 173 матча и набрал 89 (39+50) баллов за результативность при полезности «+41».

На взрослом он выступал в составе «Звезды» и «Юнисона-Москвы». В рамках OLIMPBET ВХЛ 23-летний форвард провёл 76 матчей, в которых набрал 12 (4+8) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «-3».

На прошлой неделе «Молот» обменялся хоккеистами с «Челнами». Пермский клуб покинул вратарь Кирилл Устименко, а пополнили нападающий Эмиль Галиаскаров и защитник Кирилл Басистый.

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