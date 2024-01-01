За неделю «Молот» подписал контракты с четырьмя форвардами Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» продолжает подписывать контракты с новыми игроками. За неделю с 4 по 10 мая клуб пополнили четыре нападающих и защитник.

Так, «Молот» подписал контракт с лучшим бомбардиром и снайпером, обладателем рекорда результативности ВХЛ — нападающим Максимом Кицыным. Воспитанник новокузнецкой школы в прошедшем сезоне провёл 15 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал 9 (4+5) очков за результативность при показателе полезности «+2», а также 43 матча в составе «Югры», набрав 30 (17+13) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+12».

Также состав «Молота» пополнили нападающие Дмитрий Бойчук, в прошлом сезоне выступавший за «Зауралье», воспитанник казанской школы хоккея Олег Ломако, с 2020 по 2023 год защищавший цвета новокузнецкого «Металлурга» и вместе с ним ставший серебряным и бронзовым призёром Olimpbet ВХЛ, и Виктор Пластинин из Ярославля.

Кроме того, «Молот» подписал контракт с 25-летним защитником Дмитрием Родионычевым. Воспитанник нижегородской школы хоккея провёл прошлый сезон в составе красноярского «Сокола».

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