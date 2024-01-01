Алёна Бронникова Пермский «Инкаб» погасит облигации на 785 млн рублей Облигации были выпущены в 2021 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский производитель оптических кабелей «Инкаб» завершит выплату выпущенных в 2021 году облигаций на 785 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как сообщили на предприятии, ценные бумаги были выпущены номиналом 1 тыс. руб. с фиксированной доходностью 13,5% годовых. Финальная выплата состоится до конца декабря.

«В течение трёх лет купонный доход регулярно выплачивался с соблюдением всех сроков и обязательств. По истечении заявленного периода будет произведена последняя выплата нашим инвесторам», — отметили в компании.

Напомним, 29 декабря 2021 года Московская биржа сообщила итоги размещения дебютных облигаций ООО «Инкаб». Объём размещённых биржевых облигаций — 785 тыс. на 785 млн руб. с ежеквартальной выплатой купонов.

Осенью 2024 года также стало известно, что «Инкаб» зарегистрировал дочернюю структуру АО «Инкаб Холдинг». Уставный капитал составил 8 млрд руб.

Завод основан в 2007 году в Перми, является разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей, которые используются в телекоммуникациях, энергетике, военной и других отраслях. Ранее у предприятия были также производственные площадки в Европе и США, но оно лишилось их в 2023 году из-за санкций.

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