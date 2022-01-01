На пермском «Инкабе» заявили о перестройке производственных процессов Предприятие готовится к выплате купона по облигациям Поделиться Твитнуть

Александр Смильгевич / фото: incab.ru

Сайт пермского предприятия «Инкаб» опубликовал обращение генерального директора завода Александра Смильгевича к сотрудникам, партнёрам и инвесторам. В нём руководитесь ООО дал оценку произошедшим за последний месяц изменениям и поделился планами предприятия на работу в новых экономических условиях.

Перемены во внешней среде Смильгевич охарактеризовал как «значительные», влияющие не только на «Инкаб», но и на многие другие компании в России.

«Сейчас мы активно перестраиваем процессы на заводе и в дочерних организациях, — отметил директор. — «Инкаб» ведёт переговоры с новыми поставщиками, организует альтернативные транспортные цепочки, производит оптический кабель в новой учётной системе, готовится к выплате купона по облигациям, выпущенным в декабре прошлого года, старается сохранить уникальный коллектив».

Смильгевич также поблагодарил клиентов и поставщиков за терпение. «Продолжаем работать на полную катушку и желаем мира всему миру», — подытожил он.

ООО «Инкаб» — разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Кабели используются в телекоммуникациях, энергетике, для военной и других отраслей. Среди клиентов: «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Россети», «РусГидро», «Полюс», «Роснефть», «Норникель», «Новатэк», «Газпром», «Лукойл» и многие другие.

Штаб-квартира и основная производственная площадка расположены в Перми, заводы также есть в Германии и США.

Согласно отчету МСФО за I полугодие 2021 г., выручка предприятия выросла на 43,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 3,2 млрд руб., а прибыль — в 5,7 раза, до 244,9 млн руб.

29 декабря 2021 года Московская биржа сообщила итоги размещения дебютных облигаций ООО «Инкаб». Объём размещенных биржевых облигаций — 785 тыс. шт. на 785 млн руб. с ежеквартальной выплатой купонов.

По данным на конец 2021 года, «Инкаб» занимал 32% российского рынка кабелей, 0,8% в Европе и 0,7% в США.

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