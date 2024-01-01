Александра Пермякова
Жители Прикамья предстанут перед судом за кражу стройматериалов
Их вычислили по камерам наблюдения
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Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Березников.
Жители Березников — 38- и 31-летний мужчины — сядут на скамью подсудимых по двум статьям («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на кражу, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
По версии правоохранительных органов, в августе сотрудники одного из местных магазинов строительных материалов выявили факт хищения товара. Проведённая ревизия показала недостачу, и в торговом объекте началась проверка.
Работники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения и обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые не раз заходили в магазин. Через некоторое время незнакомцы вернулись вновь и снова замелькали среди торговых витрин: ходили по торговому залу, присматривались к товарам, изучали ценники. Одного сотрудники торгового объекта остановили на кассе: тот хотел оплатить незначительную по стоимости покупку. Более дорогой товар он планировал не оплачивая пронести в рюкзаке. Его приятель, почуяв неладное, попытался скрыться, но был задержан работниками магазина. Подельников сдали полиции. Похищенное имущество на сумму 11 тыс. руб. было возвращено в магазин.
Недобросовестными покупателями оказались двое ранее судимых приятелей из Березников. Они специально приезжали в Соликамск, похищали товар и возвращались обратно в родной город. Краденое товарищи сбывали.
Общий ущерб, причинённый преступным дуэтом, составил порядка 30 тыс. руб., — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчины находятся под стражей. Материалы дела направлены в суд.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что полиция накрыла сеть подпольных игровых клубов в Пермском крае. Задержаны 16 подозреваемых.
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