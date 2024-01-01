Александра Пермякова Жители Прикамья предстанут перед судом за кражу стройматериалов Их вычислили по камерам наблюдения Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Березников.

Жители Березников — 38- и 31-летний мужчины — сядут на скамью подсудимых по двум статьям («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на кражу, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).





По версии правоохранительных органов, в августе сотрудники одного из местных магазинов строительных материалов выявили факт хищения товара. Проведённая ревизия показала недостачу, и в торговом объекте началась проверка.





Работники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения и обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые не раз заходили в магазин. Через некоторое время незнакомцы вернулись вновь и снова замелькали среди торговых витрин: ходили по торговому залу, присматривались к товарам, изучали ценники. Одного сотрудники торгового объекта остановили на кассе: тот хотел оплатить незначительную по стоимости покупку. Более дорогой товар он планировал не оплачивая пронести в рюкзаке. Его приятель, почуяв неладное, попытался скрыться, но был задержан работниками магазина. Подельников сдали полиции. Похищенное имущество на сумму 11 тыс. руб. было возвращено в магазин.





Недобросовестными покупателями оказались двое ранее судимых приятелей из Березников. Они специально приезжали в Соликамск, похищали товар и возвращались обратно в родной город. Краденое товарищи сбывали.





Общий ущерб, причинённый преступным дуэтом, составил порядка 30 тыс. руб., — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчины находятся под стражей. Материалы дела направлены в суд.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что полиция накрыла сеть подпольных игровых клубов в Пермском крае. Задержаны 16 подозреваемых.

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