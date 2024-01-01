Полиция накрыла сеть подпольных игровых клубов в Пермском крае Задержаны 16 подозреваемых Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае сотрудники Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД России пресекли работу сети нелегальных игорных клубов.

Совместно с сотрудниками регионального Следственного управления Следственного комитета России и при активной поддержке Росгвардии были задержаны 16 подозреваемых.

По данным правоохранителей, злоумышленники организовали сеть запрещённых игровых заведений в Перми и Краснокамске. Клубы функционировали в закрытом режиме, доступ в них имели только предварительно зарегистрированные клиенты, предъявлявшие паспорт. Каждому клиенту присваивался индивидуальный шестизначный номер. Заведения были тщательно замаскированы, вывески и информационные таблички отсутствовали. Игровой процесс проходил через интернет, посетителям предлагались бесплатные напитки.

В операции участвовали более 50 сотрудников правоохранительных органов, которые одновременно провели задержания и обыски в домах подозреваемых, офисе и игровых клубах.

В ходе обысков было изъято свыше 60 комплектов игорного оборудования, средства связи, документация, черновые записи и наличные деньги. По предварительным данным, каждый клуб приносил около 50 тыс. руб. в сутки.

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