Александра Пермякова
Погибших на СВО Сергея Евсина и Дмитрия Худякова похоронят в Добрянском округе
С одним простятся 25 декабря, с другим - 27 декабря
В Добрянском округе пройдут похороны 48-летнего Сергея Евсина и 27-летнего Дмитрия Худякова. Об этом сообщает местная газета «Зори плюс».
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что осенью 2024 года жительница Октябрьского городского округа в Пермском крае похитила более 1 млн руб. с банковского счёта своей матери. Эти средства были выплачены женщине Министерством обороны РФ в качестве компенсации за смерть сына, погибшего в ходе специальной военной операции.
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