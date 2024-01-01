Александра Пермякова Погибших на СВО Сергея Евсина и Дмитрия Худякова похоронят в Добрянском округе С одним простятся 25 декабря, с другим - 27 декабря Поделиться Твитнуть

В Добрянском округе пройдут похороны 48-летнего Сергея Евсина и 27-летнего Дмитрия Худякова. Об этом сообщает местная газета «Зори плюс».

Прощание с 48-летним пермяком Сергеем Евсиным, погибшим в населённом пункте Новоалексеевка ДНР, состоится 25 декабря в Полазненском ДКиС им. Черкасова в 11:00. Мама и сестра Сергея живут в Добрянском округе, поэтому решили похоронить его именно здесь, поясняет издание. 26 сентября 2024 года он заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил в должности командира отделения стрелкового батальона. Погиб 3 декабря.





27-летний добрянец Дмитрий Худяков погиб 9 декабря на Запорожском направлении. До спецоперации работал слесарем. В 2023 году был призван в армию для прохождения срочной службы, заключил контракт. Служил наводчиком мотострелкового батальона в звании гвардии младшего сержанта. В июле этого года у него родилась дочка. Простятся с участником СВО 27 декабря в ДКиС им. Ладугина в 10:00.

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