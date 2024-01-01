Жительница Прикамья похитила «гробовые» у матери погибшего на СВО бойца Погибший был родным братом злоумышленницы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Осенью 2024 года жительница Октябрьского городского округа в Пермском крае похитила более одного миллиона рублей с банковского счёта своей матери. Эти средства были выплачены женщине Министерством обороны РФ в качестве компенсации за смерть сына, погибшего в ходе специальной военной операции.

Установив банковское приложение на телефон, злоумышленница ввела данные карты матери, что дало ей доступ к личному кабинету. Полученные средства она перевела на свой счёт и потратила на дорогие покупки. За время, пока её мать ничего не подозревала, дочь приобрела два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре телефона, аккумуляторы, игровую приставку с колонками, сварочный аппарат и выплатила кредит.

Таким образом, действия молодой женщины нанесли матери ущерб на сумму 1 млн 212 тыс. руб.

В прошлый четверг, 19 декабря, Октябрьский районный суд Пермского края признал её виновной в преступлении (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к двухлетнему условному сроку с испытательным периодом в два года.

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