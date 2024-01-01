Александра Пермякова Житель Прикамья освободил незаконно занятые земельные угодья Он нарушил условия договора аренды и занял дополнительный участок, не имея прав Поделиться Твитнуть

Администрация Кунгурского округа Пермского края обратилась с иском к жителю Прикамья.

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, мужчина арендовал землю площадью 1669 кв. м, которая по условиям договора могла быть использована лишь для целей сельского хозяйства.





Однако арендатор самовольно отстроил там дом и баню, ещё и занял лишние квадратные метры, принадлежащие государству.





Суд обязал мужчину освободить землю и передать её собственнику, но тот не торопился освободить участок. Пришлось ему освобождать участок под контролем судебных приставов, которые вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Мужчина после этого одумался, предоставил акт приёма-передачи имущества. Кроме того оплатил штраф 5 тыс. руб.





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