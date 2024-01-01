Долги жителей Прикамья по коммунальным платежам превысили 2 млрд рублей Судебные приставы провели рейды по должникам Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Суммарная задолженность жителей Пермского края за свет, тепло и газ к концу декабря 2024 года достигла 2 млрд руб. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону. В ведомстве сообщили, что на этой неделе мероприятия по выявлению местонахождения должников за ЖКУ и их имущества прошли во всех населенных пунктах Прикамья.

«Взысканные в ходе рейдов денежные средства будут направлены на улучшение коммунальных сетей и всей инфраструктуры региона», — заявили в ведомстве.

В тех случаях, когда нарушители не соглашались погасить свою задолженность через платежные системы в реальном времени, судебные приставы вынуждены были накладывать арест на активы должников: автомобили, телевизоры, мобильные телефоны и пр. Данная мера применялась к тем, чьи долги превышали 3 тыс. руб.

В ГУ ФССП России по Пермскому краю напоминают, что узнать о своих задолженностях и погасить их можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», доступного на официальном сайте ведомства.

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