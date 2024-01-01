Александра Пермякова Рейсовый автобус в Прикамье вылетел с дороги в кювет Его пришлось вытаскивать с помощью «КамАЗа» Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Верещагин

Как сообщает «Парма-новости», сегодня днём, 24 декабря, автобус маршрута Кува—Кудымкар вылетел в кювет. Транспорт вытаскивали с помощью «КамАЗа».

ЧП случилось около 14:50. Очевидцы сообщили изданию, что в салоне автобуса было около 10 человек. В момент ДТП со своих мест слетели кондуктор и один пассажир. Пассажиры не могли самостоятельно покинуть салон, двери были заблокированы снегом. Автобус вытаскивали на дорогу КамАЗом. По предварительным данным, пострадавших нет.





Отмечается, что ЧП произошло на той же дороге, где ранее, в ноябре, уже застревал другой рейсовый автобус. Из-за снегопада автобус маршрута Кува—Кудымкар не смог заехать в гору. И его пришлось на буксире вытаскивать трактором.





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