На автобусном маршруте №70 в Перми введут дополнительный рейс Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

С 24 декабря в Перми на маршруте №70 «Микрорайон Ива — улица 1905 года — площадь Дружбы — микрорайон Ива (кольцевой)» вводится дополнительный рейс. Он будет отправляться по будням от площади Дружбы в 22:37. Об этом сообщили в гортрансе.

В ведомстве пояснили, что дополнительный рейс было решено организовать по просьбе пассажиров.

Ранее гортранс сообщал, что с 18 декабря в Перми появятся две новые остановки для трёх автобусных маршрутов. Одна — в м/р Верхняя Курья, где будут останавливаться автобусы № 7 и 49. Вторая — «Отворот на садовые участки» — в районе здания № 92 по ул. Гайвинской для автобусов № 49 и 73.

Остановка в м/р Верхняя Курья получила название «Закамский бор» — в честь охраняемого природного ландшафта, который находится между м/р Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Она обустроена на перегоне между остановками «ДОС» и «Улица Лабинская».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.