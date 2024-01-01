Алёна Бронникова У пермских автобусов появятся две новые остановки Они буду введены уже с 18 декабря Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

В Перми с 18 декабря введут две новые остановки для трёх автобусных маршрутов. Одну — в микрорайоне Верхняя Курья, где будут останавливаться автобусы № 7 и 49. Вторую — «Отворот на садовые участки», в районе здания № 92 по улице Гайвинской для автобусов № 49 и 73.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, остановка в микрорайоне Верхняя Курья получила название «Закамский бор» в честь охраняемого природного ландшафта, который находится между м/р Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Она обустроена на перегоне между остановками «ДОС» и «Улица Лабинская».

По словам чиновников, её введение позволит обеспечить транспортную доступность новой жилой застройки, находящейся в непосредственной близости.

«Отворот на садовые участки» будет введён только при следовании автобусов из центра города.

Ранее в Перми сократили маршрут автобусов № 44, следующих от м/р Нижняя Мостовая до Камского м/р, в связи с неблагоприятными дорожными условиями на конечной остановке. Автобусы теперь курсируют до остановки «Монтажное управление № 54».

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