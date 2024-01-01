Алёна Бронникова В Перми с 7 декабря сократят автобусный маршрут № 44 Причиной стали неблагоприятные дорожные условия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 7 декабря вводятся изменения в движение автобусов № 44, следующих по маршруту «Микрорайон Нижняя Мостовая — Камский микрорайон». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Изменения произойдут в схеме движения автобусного маршрута № 44 в связи с неблагоприятными дорожными условиями на конечной остановке "Микрорайон Камский". Автобусы будут курсировать до остановки «Монтажное управление № 54» до появления возможности проезда к конечной», — рассказали в мэрии.

Кроме того, с 9 декабря будет скорректировано расписание движения трамвайных маршрутов № 4 и 5. Пермяков просят быть внимательными и следить за расписанием общественного транспорта.

Перевозчик «Дизель», обслуживающий маршрут № 44, сообщил 59.ru, что причиной сокращения маршрута стала разбитая дорога. Из-за ям у автобусов стала ломаться подвеска. В мэрии изданию рассказали, что до конечной остановки автобусы начнут ходить, скорее всего, не раньше весны. Дорогу отремонтируют при благоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 декабря, а также 14 и 15 декабря, из-за закрытия проезда через трамвайные пути в районе Стахановского кольца в Перми изменится путь следования автобусных маршрутов № 4 и 36.

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