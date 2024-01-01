В выходные в Индустриальном районе Перми автобусы изменят путь следования Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 7 и 8 декабря, а также в следующие, 14 и 15 декабря, из-за закрытия проезда через трамвайные пути в районе Стахановского кольца (перекрёсток улиц Мира и Стахановской) изменится путь следования ряда автобусных маршрутов.

Как уточнили в департаменте транспорта горадминистрации, автобусы №4 из центра города будут следовать без заезда на остановку «Улица Стахановская».

А автобусы №36 из центра города начнут объезжать закрытый участок по ул. Советской Армии.

Остальные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрёстке улиц Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.

Напомним, ранее в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что участок Стахановского кольца перекрывается в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей и попросили автомобилистов заранее спланировать маршрут.

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