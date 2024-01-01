В Перми ограничат движение на пересечении улиц Мира и Стахановской Здесь перекладывают рельсы для трамваев Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего вечера (с 23:30 6 декабря) и до 6 часов утра 9 декабря временно прекращается движение транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Речь идёт об участке Стахановского кольца вдоль трамвайных линий. В ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" пояснили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности участников дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей.

Запланированный объём работ за одни выходные строители выполнить не успеют, поэтому тот же участок будет закрыт для автомобилей ещё и с 23 часов 30 минут 13 декабря до 6:00 16 декабря.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут поездок.

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