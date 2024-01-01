В Прикамье прокурор Краснокамска требует уволить главу округа в связи с утратой доверия Ранее Игорь Быкариз обратился в надзорное ведомство с жалобой на окружного прокурора Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

В Краснокамске местная прокуратуры провела проверку в части соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Итогом проверки стало представление в думу городского округа. Прокурор потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для представления стали нарушения антикоррупционного законодательства, которые допустил главой муниципального образования. Например, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, который возник у находившегося в его подчинении первого зама главы администрации округа — его уволили в связи с утратой доверия.

Прокурор обратился в суд с иском, в котором требует признать незаконным бездействия и возложить на думу Краснокамская обязанность досрочно прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия.

Напомним, ранее глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз обратился в краевую прокуратуру с жалобой о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны прокурора города Михаила Третьякова. В своём заявлении он написал, что в 2015 году работавшая в мэрии округа супруга прокурора Надежда Третьякова получила служебную квартиру, а затем для проживания вместе с супругой и сыном квартиру получил и сам Третьяков. Оба договора найма были расторгнуты в 2021 году. Таким образом, пользуясь двумя помещениями, семья нарушила «права и законные интересы граждан и государства».

Заявление Быкариза стало очередным этапом конфликта между администрацией и прокуратурой Краснокамска. Так, прокуратура Краснокамска подала иск об увольнении первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства. А затем ведомство потребовало отставки и Игоря Быкариза, в том числе из-за того, что он не принял мер к урегулированию конфликта интересов по данному делу.

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