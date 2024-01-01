Алёна Бронникова Глава округа в Прикамье просит начать проверку в отношении прокурора Краснокамска В прокуратуру поступила жалоба о нарушении антикоррупционного законодательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз обратился в Прокуратуру Пермского края с жалобой о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны прокурора города Михаила Третьякова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Игорь Быкариз написал в своём заявлении, что в 2015 году работавшая в мэрии округа супруга прокурора Надежда Третьякова получила служебную квартиру, а затем для проживания вместе с супругой и сыном квартиру получил и сам Третьяков. Оба договора найма были расторгнуты в 2021 году. Таким образом, пользуясь двумя помещениями, семья нарушила «права и законные интересы граждан и государства».

Кроме того, находясь на муниципальной службе, Надежда Третьякова согласовывала ответы на некоторые запросы надзорного округа Краснокамска. По мнению Игоря Быкариза, это привело к конфликту интересов, о чём прокурор не уведомил краевой надзорный орган. Прокуратуру просят провести в отношении подчинённого служебную проверку.

Издание также обращает внимание, что это заявление стало очередным этапом конфликта между администрацией и прокуратурой Краснокамска. Так, прокуратура Краснокамска подала иск об увольнении первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука в связи с утратой доверия из-за нарушений антикоррупционного законодательства. А затем ведомство потребовало отставки и Игоря Быкариза, в том числе из-за того, что он не принял мер к урегулированию конфликта интересов по данному делу.

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