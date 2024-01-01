Александра Пермякова Не пожелавшая работать по распределению медик вернёт деньги за обучение Минздраву Прикамья Выпускница медуниверситета отказалась отрабатывать три года Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края обратилось в суд с иском к жительнице Ильинского округа о взыскании расходов, связанных с предоставлением ей мер социальной поддержки, и штрафа.

В суде выяснилось, что в 2016 году с жительницей Ильинского округа заключили договор о целевом обучении в Пермском государственном медуниверситете им. академика Е.А. Вагнера по профессии «врач общей практики».





Министерство оплачивало учёбу студентки, по окончанию которой дипломированный специалист должна была три года отработать в Ильинской райбольнице.





В 2023 году девушка окончила вуз, но работать в больнице отказалась.





В суде выпускница согласилась с исковыми требованиями о взыскании мер соцподдержки, Но штраф оплатить отказалась.





Ильинский районный суд взыскал с медика-целевика в пользу Минздрава расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, в размере 105 600 руб., в удовлетворении же исковых требований о взыскании штрафа отказал истцу.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермский наркодиспансер наклеит водителям на справки стикеры с белкой-талисманом. Решение суда в законную силу пока не вступило.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермский наркодиспансер наклеит водителям на справки стикеры с белкой-талисманом. В учреждении выбирают имя для маскота.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.