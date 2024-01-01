Алёна Бронникова Пермский наркодиспансер наклеит водителям на справки стикеры с белкой-талисманом В учреждении выбирают имя для маскота Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Пермский краевой наркологический диспансер" ВКонтакте

Водителям в Перми, прошедшим комиссию в Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере (ПККНД), на справки в честь Нового года наклеят стикеры с белкой-талисманом. Об этом пишет ВЕТТА, ссылаясь на соцсети учреждения.

«Граждан, прошедших водительскую комиссию в нашем диспансере, ждёт сюрприз. На справках, подтверждающих отсутствие заболеваний, препятствующих вождению автомобиля, появятся праздничные стикеры», — информирует ПККНД в официальной группе ВКонтакте.

Ранее стало известно, что шорт-лист голосования за имя для белки-врача, которая стала символом учреждения, вошли четыре варианта: Панацея, Алтея, Здравушка и Вита. В учреждении сообщили, что маскот будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому имена связаны со здоровьем и исцелением. В данный момент с большим отрывом побеждает имя Вита.

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