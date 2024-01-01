Пермский наркодиспансер назвал финальные варианты имени для белки-талисмана Поделиться Твитнуть

фото Пермского краевого клинического наркологического диспансера

В своём аккаунте в соцсетях Пермский краевой клинический наркологический диспансер (ПККНД) сообщил о начале финального голосования за имя для белки-врача, которая стала символом учреждения. В шорт-лист вошли четыре варианта — Панацея, Алтея, Здравушка и Вита.

Первый этап выборов имени состоялся в ноябре, когда сотрудники диспансера пригласили жителей Перми предлагать любые свои варианты имён для белки. В частности предлагались имена Похмеляша, Орешник и др.

19 декабря вечером в наркологическом диспансере сообщили, что в итоговый список попали четыре имени.

«Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением», — пояснили в диспансере.

Там напомнили, что Панацея — происходит от имени греческой богини Панакеи (всё излечивающей). Имя Алтея имеет славянские корни и означает «силу» или «мощь». Здравушка — имя, направленное на формирование установки вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему здоровью. А имя Вита в славянских языках связано с понятием «жизнь».

Как пишет perm.aif.ru, утром 20 декабря в голосовании лидировали имена Панацея и Здравушка.

К посту с голосованием прикреплено видео, в котором анимированный бельчонок, созданный с помощью нейросети, «оживает» и вешает новогоднее украшение на ёлку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.