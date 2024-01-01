Здание ресторана «Дунай» в Перми будет снесено На его месте возведут «архитектурный ансамбль» Поделиться Твитнуть

Владельцем двухэтажного здания на ул. Луначарского, 97б, где размещён ресторан «Дунай», стало пермское общество с ограниченной ответственностью «Технократ». Как указывается в выписке из Росреестра, права на здание и землю были переданы ООО ещё 18 октября 2024 года. Ранее этим помещением владели Юрий Спирин и Сергей Шелестовский, которые руководили пермской лакокрасочной фирмой «Промторг». Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в связи со сменой владельца ресторан будет закрыт в конце декабря, а затем здание снесут.

«Технократ» входит в состав девелоперского холдинга ПМД, который в настоящее время строит жилье в районе, где расположено здание «Дуная». Генеральный директор группы Олег Стародубцев сообщил, что приобретение «Дуная» ознаменовало окончание формирования земельного участка в районе улиц Попова и Луначарского. После сноса «Дуная», на его месте предполагается возведение «архитектурного ансамбля» в районе въезда транспорта по ул. Попова на площадь Центрального рынка.

Напомним, власти региона планируют расширить ул. Попова перед центральным рынком, для этого будет снесён аварийный дом по адресу: ул. Попова, 57.

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