Спрос на риелторов в Пермском крае вырос в три раза Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Семенова/«АиФ-Прикамье»

По итогам 2024 года в Пермском крае количество предложений о работе для риелторов увеличилось в три раза. Средний доход специалистов по недвижимости в Перми составил 108 тыс. руб. в месяц, сообщает ТК «Рифей-Пермь», ссылаясь на данные «Авито Недвижимость».

Аналитики данного ресурса отмечают, что в условиях нестабильного рынка профессия риелтора стала особенно актуальной. Наибольшее число вакансий наблюдается в Краснодарском крае, Москве и Башкортостане. В столице предлагаются самые высокие зарплаты для риелторов — 172 тыс. руб., следом идут Санкт-Петербург (155 тыс. руб.), Краснодарский край (154 тыс. руб.) и Татарстан (135 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что двухкомнатные квартиры у жителей Перми стали популярнее однокомнатных как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Так, в сегменте новых квартир «двушками» интересуются 35% покупателей, тогда как однокомнатными — 17%. В сегменте вторичного жилья двухкомнатные квартиры по спросу опережают однокомнатные на 2% (30% и 28% соответственно). Средняя стоимость двухкомнатных квартир в новостройках Перми составляет 6,5 млн руб., на вторичном рынке — около 5 млн руб. Цена однокомнатных квартир — 4,9 и 3,9 млн руб. соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.