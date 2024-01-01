Пермяки чаще всего ищут для покупки двухкомнатные квартиры Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Двухкомнатные квартиры у жителей Перми в ноябре 2024 года популярнее однокомнатных как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Так, в сегменте новых квартир «двушками» интересуются 35% покупателей, тогда как однокомнатными — 17%. В сегменте вторичного жилья двухкомнатные квартиры по спросу опережают однокомнатные на 2% (30% и 28% соответственно). Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

По данным ресурса, средняя стоимость двухкомнатных квартир в новостройках Перми составляет 6,5 млн руб., на вторичной рынке — около 5 млн руб. Цена однокомнатных квартир — 4,9 и 3,9 млн руб. соответственно.

Двухкомнатные квартиры популярнее для покупки и по России в целом. На первичном рынке их доля от общего объёма спроса составляет 35% (наибольшим интересом такое жилье пользуется в Улан-Удэ (доля: 58%), Кирове (51%), Калуге (50%)), на вторичном — 33% (самые заметные доли — в Туле (41%) и Иркутске (38%)).

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