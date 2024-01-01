Алёна Бронникова Девелопер получил одобрение на завершение долгостроя «Компаунд Живаго» в Перми Новым проектом предусмотрена подземная парковка на 179 мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Группа «Развитие» получила разрешение на достройку незавершённого ЖК «Компаунд Живаго» на ул. Уинской, 54. Решение было принято после положительного заключения о возможности дальнейшего использования конструкций долгостроя.

Как рассказал «Коммерсантъ-Прикамью» руководитель проектного бюро СГ «Развитие» Артём Стариков, после приобретения актива в 2023 году было проведено полное обследование его строительных конструкций. Здание высотой в 16 этажей завершат и облагородят прилегающую к нему территорию. Кроме того, в первоначальный проект внесены изменения, в том числе принято решение о строительстве подземной парковки на 179 машино-мест, оптимизированы планировки, доработаны фасадные решения.

Напомним, проблемный ЖК группа компаний «Классик» начала возводить в 2014 году. Спустя три года застройщик обанкротился, и строительство двух двухсекционных 16-этажных домов остановилось, одно из них было построено на 27%. Генерального директора АО «Классик» Василия Боровцова арестовали в 2017 году, а в 2020-м он был осуждён.

Люди, купившие квартиры в «Компаунде Живаго», получили компенсации. Актив выставили на продажу. Федеральный фонд развития территорий оценил долгострой в 242,3 млн руб. Реализовать его удалось с четвёртой попытки. Новым владельцем стало ООО «Строительный комплекс «Пермский» (входит в СГ «Развитие»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.