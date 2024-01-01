Алёна Бронникова
Девелопер получил одобрение на завершение долгостроя «Компаунд Живаго» в Перми
Новым проектом предусмотрена подземная парковка на 179 мест
Группа «Развитие» получила разрешение на достройку незавершённого ЖК «Компаунд Живаго» на ул. Уинской, 54. Решение было принято после положительного заключения о возможности дальнейшего использования конструкций долгостроя.
Как рассказал «Коммерсантъ-Прикамью» руководитель проектного бюро СГ «Развитие» Артём Стариков, после приобретения актива в 2023 году было проведено полное обследование его строительных конструкций. Здание высотой в 16 этажей завершат и облагородят прилегающую к нему территорию. Кроме того, в первоначальный проект внесены изменения, в том числе принято решение о строительстве подземной парковки на 179 машино-мест, оптимизированы планировки, доработаны фасадные решения.
Напомним, проблемный ЖК группа компаний «Классик» начала возводить в 2014 году. Спустя три года застройщик обанкротился, и строительство двух двухсекционных 16-этажных домов остановилось, одно из них было построено на 27%. Генерального директора АО «Классик» Василия Боровцова арестовали в 2017 году, а в 2020-м он был осуждён.
Люди, купившие квартиры в «Компаунде Живаго», получили компенсации. Актив выставили на продажу. Федеральный фонд развития территорий оценил долгострой в 242,3 млн руб. Реализовать его удалось с четвёртой попытки. Новым владельцем стало ООО «Строительный комплекс «Пермский» (входит в СГ «Развитие»).
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