Компаунд «Живаго» на улице Уинской в Перми всё-таки достроят Возводить комплекс начали 9 лет назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Строительный комплекс «Пермский» достроит компаунд «Живаго» по ул. Уинской, 54 в Перми. Об этом изданию 59.ru сообщили в строительной группе «Развитие» (в неё входит ООО). О покупке знаменитого долгостроя стало известно ещё летом 2023 года, но тогда в СГ отказались комментировать планы на объект.

Напомним, компаунд «Живаго» Группа компаний «Классик» начала возводить в 2014 году. Спустя три года застройщик обанкротился, и строительство двух двухсекционных 16-этажных домов остановилось. По оценкам, одно из зданий было построено на 27%.

Генерального директора АО «Классик» Василия Боровцова арестовали в Волгограде в 2017 году, в 2020-м он был осуждён.

Люди, купившие квартиры в компаунде «Живаго», получили компенсации. Актив выставили на продажу. Федеральный фонд развития территорий оценил долгострой в 242,3 млн руб. Реализовать его удалось с четвёртой попытки.

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