В Перми с четвёртой попытки продали долгострой «Компаунд Живаго» Актив приобрела стройгруппа «Развитие» Поделиться Твитнуть

Федеральный Фонд развития территорий реализовал на торгах недостроенный жилищный комплекс «Компаунд Живаго» в Мотовилихинском районе Перми. ЖК возводила Группа компаний «Классик». Информация появилась на торговой площадке Сбербанк-АСТ. Актив выставлялся на продажу за 242,3 млн руб.

Победителем конкурсных процедур стала стройгруппа «Развитие». В аукционе также участвовал «Стройпанелькомплект». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на экспертов, покупатель ЖК, скорее всего, будет его достраивать, в самой СГ от комментариев воздержались.

Напомним, «Компаунд Живаго» начали возводить по ул. Уинской, 54 в 2014 году. Спустя три года застройщик был признан банкротом, и возведение двух двухсекционных 16-этажных домов остановилось. По оценкам, одно из зданий построено на 27%. Генерального директора АО «Классик» Василия Боровцова арестовали в Волгограде в 2017 году, в 2020-м он был осуждён.

Первые торги по долгострою объявлялись год назад, затем в сентябре 2022-го и феврале 2023-го. Процедуры так и не состоялись из-за отсутствия заявок. Актив удалось реализовать с четвёртой попытки.

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