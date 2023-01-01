В Мотовилихе за 242,3 млн рублей продают земельный участок с недостроенным домом «Живаго» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный «Фонд развития территорий» выставил на продажу земельный участок площадью 1,54 га по адресу ул. Уинская, 54 в Перми с недостроенным домом ЖК «Компаунд Живаго». Соответствующее объявление появилось на «Авито».

В сообщении сказано, что участок предназначен для строительства двух многоквартирных жилых домов, одно из зданий построена на 27% и является объектом незавершенного строительства. За участок продавец просит более 242,3 млн рублей.

ЖК на ул. Уинская, 54, начали возводить ещё в 2014 году. Проектом здесь предусматривалось строительство двух 16-этажек. Но в 2017 году стройка была заморожена. Застройщик — ООО «Компаунд Живаго», учрежденное СК «Классик»

Генерального директора АО «Классик» (дочерними компаниями в Перми являлись ООО «Триумф», ООО «Пермские высоты» и ООО «Компаунд Живаго») Василия Боровцова арестовали в Волгограде в 2017 году, в 2020 году он был осуждён.

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