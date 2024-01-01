Зарина Ситдикова Производитель сосисок из Сибири через суд взыскивает с пермской компании 3 млн рублей Предприятие обвиняет ответчика в незаконном использовании товарного знака Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Омский производитель ООО «Сибирские колбасы» подал иск в Арбитражный суд Пермского края к ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» из-за незаконного использования компанией из Кунгура товарного знака на сосиски. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, сибирское предприятие требует с завода из Прикамья компенсацию в 3 млн руб. Это связано с тем, что оба производителя выпускают сосиски под одинаковым брендом «Уплетайка».

Компания из Омска является правообладателем товарного знака с 2018 года. В 2022 году она уже разбиралась в суде по аналогичной ситуации с красноярским ООО «Агропромышленный комплекс "Правильные продукты». Спустя год судебных тяжб стороны заключили мировое соглашение — ответчик пообещал выплатить омскому заводу 5 млн руб. компенсации.

Первое заседание по делу в отношении предприятия из Кунгура состоится 27 января 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в прошлом году в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец». При этом уже в текущем году в Перми возобновил работу оффлайн-магазин сети «Телец».

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