В Перми возобновил работу оффлайн магазин сети «Телец»
В ноябре вся торговля точек продаж была переведена в онлайн-формат
В соцсетях, в официальной группе ООО «МПЗ «Телец», появилось сообщение о возобновлении работы в Перми фирменного магазина «Телец».
«Друзья, мы получили множество сообщений с вашими переживаниями по поводу закрытия оффлайн-магазинов «Телец» в Перми, и это дало нам огромный стимул исправить ситуацию. Торжественно объявляем, что открыли новый магазин «Телец» по адресу: бульвар Гагарина, 83, с другой стороны дома от прежнего места», — сказано в информации.
Напомним, 10 ноября в той же группе было объявлено, что оффлайн-магазины «Телец» в Перми временно и продолжат работать онлайн с доставкой.
В ноябре в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом кунгурского ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец».
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