В Перми возобновил работу оффлайн магазин сети «Телец» В ноябре вся торговля точек продаж была переведена в онлайн-формат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соцсетях, в официальной группе ООО «МПЗ «Телец», появилось сообщение о возобновлении работы в Перми фирменного магазина «Телец».

«Друзья, мы получили множество сообщений с вашими переживаниями по поводу закрытия оффлайн-магазинов «Телец» в Перми, и это дало нам огромный стимул исправить ситуацию. Торжественно объявляем, что открыли новый магазин «Телец» по адресу: бульвар Гагарина, 83, с другой стороны дома от прежнего места», — сказано в информации.

Напомним, 10 ноября в той же группе было объявлено, что оффлайн-магазины «Телец» в Перми временно и продолжат работать онлайн с доставкой.

По данным checko.ru, ООО «МПЗ «Телец» зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Директор и основной владелец — Сергей Брызгалов (40%), остальные доли принадлежат Елене Жебелевой и Елене Худяковой (по 30%). На протяжении нескольких лет, начиная с 2016 года, предприятие несло убытки.

В ноябре в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом кунгурского ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.