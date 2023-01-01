Алёна Бронникова В суд поступило заявление о признании банкротом кунгурского мясоперерабатывающего завода Документ поступил 7 ноября Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление о признании банкротом кунгурского ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец». Такие данные содержатся в картотеке судебных дел.

С соответствующим документом в суд обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю. Заявление поступило 7 ноября 2023 года, пока к производству оно не принято.

В апреле прошлого года предприятие подало в суд заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составляла 791,85 млн руб.

По данным checko.ru, ООО «МПЗ «Телец» зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал – 12 тыс. руб. Директор и основной владелец – Сергей Брызгалов (40%), остальные доли принадлежат Елене Жебелевой и Елене Худяковой (по 30%). На протяжении нескольких лет, начиная с 2016 года, предприятие несло убытки. По итогам прошлого года выручка составила 265,2 млн, убытки – 116,8 млн руб.

Владелец холдинга Александр Репин выкупил завод в сентябре 2016 года, его доля в уставном капитале составляла 51%. В октябре вместо Сергея Брызгалова директором был назначен Игорь Кошмяков. В апреле прошлого года завод был возвращён господину Брызгалову.

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