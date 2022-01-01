Мария Сыропятова Мясоперерабатывающее предприятие Александра Репина подало заявление о банкротстве Документ к производству пока не принят Поделиться Твитнуть

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» подало заявление о банкротстве. Согласно материалам из картотеки Арбитражного суда Пермского края, документы поступили 8 апреля 2022 года. К производству оно не принято. Предприятие расположено в Кунгуре.

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем предприятия является пермский предприниматель Александр Репин (51%). Также доли есть у Сергея Брызгалова (19%), Елены Жебелевой (15%) и Елены Худяковой (15%).

По данным checko.ru, предприятие последние несколько лет фиксировало убытки: в 2016 году — 482,8 млн руб., в 2017-м — 4,7 млн руб., в 2018-м — 31 млн руб., в 2019-м — 54,7 млн руб., в 2020-м — 38,9 млн руб., в 2021-м — 98,3 млн руб.

Директор ООО «МПЗ «Телец» Игорь Кошмяков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.