Алёна Бронникова В Перми открылся магазин основанного в Милане бренда женской одежды Cuvee Он разместился на площадке ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В Перми открылся первый в городе магазин основанного в Милане бренда женской одежды Cuvee. Об этом сообщает ИА «Текст».

Магазин занял площадку Liu Jo на третьем этаже первой очереди ТРК «Семья». О запуске проекта в Перми стало известно в ноябре. Представитель торгового центра сообщила, что для этого бренд и ТРК нашли партнёра, который стал оператором проекта. Cuvee дополнил набор брендов в «Семье» сегмента «средний» и «средний плюс».

Cuvee — нишевый бренд женской одежды из Милана, основанный в 2017 году студентами миланского Института моды и дизайна Marangoni. Одежда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом. С 2021 года часть продукции стала производиться в России с целью оптимизации логистики и сохранения доступных цен. По данным официального сайта, магазины бренда представлены ещё в 10 городах страны.

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