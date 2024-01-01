В декабре в Перми откроется первый магазин бренда женской одежды Cuvee Он разместится на третьем этаже первой очереди ТРК «СемьЯ» Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «СемьЯ» готовится к открытию магазин женской одежды Cuvee. Он займет площадку на третьем этаже первой очереди ТРК, где ранее работал магазин Liu Jo. Плановый срок открытия — декабрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Cuvee — нишевый бренд женской одежды из Милана. Основан в 2017 году молодыми студентами миланского Института Моды и Дизайна Marangoni. Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом, построенном на принципах геометрии и архитектурного дизайна. Cuvee привлекает ценителей минимализма, любителей современного дизайна. С 2021 года часть продукции производится так же и в России с целью оптимизации логистики и сохранения доступных цен.

Руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова отметила: «Cuvee дополнит набор брендов сегмента «средний» и «средний плюс», которые мы собрали в первой очереди ТРК. Для открытия магазина в Перми бренд и ТРК нашли партнера, который стал оператором проекта. Надеемся, что посетители ТРК оценят модели бренда, многие из которых выполнены в стиле old money, который сейчас на волне популярности».

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