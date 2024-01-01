В Пермском крае похоронят погибшего на СВО участника чеченской войны Игоря Шемелина В сентябре 2022 году он был призван по мобилизации Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Берёзовского МО

В субботу, 21 декабря Берёзовский муниципальный округ Пермского края простится с сержантом Игорем Шемелиным, погибшим 27 ноября 2024 года при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Игорь Шемелин родился 30 декабря 1984 года в с. Берёзовка С 1991 по 2000 год обучался в МБОУ «Березовская основная общеобразовательная школа №2». После окончания 9 классов поступил в Кунгурское профессиональное училище № 57.

В 2003-2005 годах он проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России в должности старшего механика — водителя. Принимал участие в Чеченской войне.

В сентябре 2022 году мужчина был призван по мобилизации.

Траурный митинг состоится в с. Берёзовка по адресу: ул. Октябрьская, 30. Начало в 11:00. Отпевание пройдёт в сельском храме с 12:00.

Похоронят военнослужащего на кладбище с. Усть-Кишерть.

Напомним, что сегодня, 20 декабря, в Берёзовке похоронили ещё одного жителя округа рядового Леонида Санникова. Он погиб в зоне СВО 7 октября.

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