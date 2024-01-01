В ходе СВО погиб житель Прикамья Леонид Санников
С ним простятся 20 декабря
Как сообщает администрация Берёзовского муниципального округа, во время выполнения боевых задач в зоне СВО погиб рядовой Леонид Санников. Информация об этом опубликована на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Леонид родился 24 сентября 1979 года в городе Улан-Батор Монгольской республики, но впоследствии жил в Берёзовке. Он погиб в зоне СВО 7 октября. Обстоятельства его смерти не уточняются.
Траурная панихида состоится 20 декабря в 11:30 в с. Берёзовка (ул. Октябрьская, 30). Военнослужащего похоронят на местном кладбище.
Администрация выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
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