В Нытве простятся с погибшим на СВО матросом Василием Габовым
Он был убит в начале декабря
Администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе СВО нытвенца Василия Габова.
Старший матрос Василий Габов служил стрелком в мотострелковом подразделении в зоне боевых действий. На военной службе он проявил мужество и героизм, был убит 9 декабря 2024 года, рассказали местные власти. Обстоятельства гибели солдата не приводятся.
Прощание с военнослужащим пройдёт 20 декабря в Нытве. Церемония прощания начнётся в 10:00 в местном ДК (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида — в 11:00.
В администрации выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего стрелка.
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