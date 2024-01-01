В Нытве простятся с погибшим на СВО матросом Василием Габовым Он был убит в начале декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

Администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе СВО нытвенца Василия Габова.

Старший матрос Василий Габов служил стрелком в мотострелковом подразделении в зоне боевых действий. На военной службе он проявил мужество и героизм, был убит 9 декабря 2024 года, рассказали местные власти. Обстоятельства гибели солдата не приводятся.

Прощание с военнослужащим пройдёт 20 декабря в Нытве. Церемония прощания начнётся в 10:00 в местном ДК (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида — в 11:00.

В администрации выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего стрелка.

Как писал ранее «Новый компаньон» на этой неделе в один день похоронили сразу трёх участников СВО из Нытвенского округа: Дениса Тудвасева, Виталия Каменских и Леонида Жуйкоя. С ними простились 17 декабря.





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